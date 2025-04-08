البورصة تواصل الارتفاع بمنتصف جلسات اليوم بدعم مشتريات المصريين والعرب

الشارقة - اميمة ياسر - استمرت مؤشرات البورصة المصرية، في الارتفاع خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 2.4 مليار جنيه.

البورصة المصرية تواصل الارتفاع بمنتصف جلسات اليوم بدعم من شراء المتعاملين المصريين والعرب

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 30710 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 38287 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 13627 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 8846 نقطة، وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 12173 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 3218 نقطة.

تمضي شركة فاليو المصرية للتمويل الاستهلاكي التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة، قدمًا في خطتها للطرح في بورصة مصر بحلول منتصف يونيو المقبل، وفق وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة، مضيفًا أن القرار النهائي يعود إلى المستشار المالي.

فاليو تمضي نحو الإدراج ببورصة مصر رغم تقلبات الأسواق

وأضاف في مقابلة مع الشرق، على هامش المؤتمر الاستثماري السنوي التاسع عشر للمجموعة في دبي: موعد الطرح كما هو، ولا نخطط لزيادة رأس المال بعد الإدراج.

خطط الطرح تأتي في وقت علقت فيه عدة صفقات استحواذ وطروحات أولية تقدر بمليارات الدولارات، بفعل تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية وأسهمت بخسائر في البورصات العالمية والعربية.