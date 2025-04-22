عطل عالمي يصيب Spotify ويمنع ملايين المستخدمين من بث الموسيقى

الشارقة - اميمة ياسر - توقف تطبيق Spotify العالمي عن العمل، بالنسبة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، مما جعلهم غير قادرين على بث الموسيقى.

وأظهر موقع Downdetector حدوث الانقطاع في حوالي الساعة 1:30 مساءً بالتوقيت الشرقي، وذكر المستخدمون وجود مشكلات في الموقع الإلكتروني والتطبيق وبث الصوت.

وأنقطعت الخدمة عن موقع Downdetector في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا وأميركا الجنوبية، حيث ظهرت رسالة خطأ لبعض المستخدمين: "حدث خطأ ما، حاول إعادة تحميل الصفحة".

يستخدم أكثر من 675 مليون شخص حول العالم تطبيق Spotify، ولكن من غير المعروف عدد الأشخاص الذين واجهوا مشكلات أثناء الانقطاع.

وأعرب المستخدمون لتطبيق Spotify العالمي، عن إحباطهم واستيائهم بشأن هذه المشكلات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثيرون ببساطة: "هل Spotify معطل؟"

ولم تعترف منصة بث الموسيقى بوجود مشكلات في صفحة الحالة أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأظهرت خريطة انقطاع الخدمة التي أعدها موقع Downdetector أن المشاكل تؤثر على مدن نيويورك وبوسطن وشيكاغو ودالاس ولوس أنجلوس وسياتل، حيث كان هذا هو الانقطاع الثاني الذي يضرب Spotify في أقل من أسبوع، وسبق أن توقفت الخدمة السابقة في 16 أبريل، واستمرت لعدة ساعات.

وأرسل ما يقرب من 50 ألف مستخدم لـ Spotify في أمريكا تقارير انقطاع الخدمة إلى Downdetector في ذلك الوقت.

حتى موقع دعم Spotify كان معطلاً، مما أظهر للمستخدمين رسالة "خطأ في الخادم".