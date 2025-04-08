الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4375 جنيها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4375 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4375 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025.

سعر الذهب في مصر

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 5 آلاف جنيه للبيع، و4971.5 جنيه للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4583.25 جنيه للبيع، و4557.25 جنيه للشراء.

عيار 21

سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4375 جنيها للبيع، و4350 جنيها للشراء.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3750 جنيها للبيع، و3728.5 جنيه للشراء.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2916.75 جنيه للبيع، و2900 جنيه للشراء.

أسعار الذهب

بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2500 جنيه للبيع، و2485.75 جنيه للشراء.
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 35 ألف جنيه للبيع، و34800 جنيه للشراء.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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