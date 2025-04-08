شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4375 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 8 أبريل 2025. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الثلاثاء، 5 آلاف جنيه للبيع، و4971.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4583.25 جنيه للبيع، و4557.25 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الثلاثاء، 4375 جنيها للبيع، و4350 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الثلاثاء، 3750 جنيها للبيع، و3728.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2916.75 جنيه للبيع، و2900 جنيه للشراء. أسعار الذهب بلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الثلاثاء، 2500 جنيه للبيع، و2485.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 35 ألف جنيه للبيع، و34800 جنيه للشراء.