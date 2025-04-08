شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة يعزز الصناعة الوطنية ويحد من الواردات والان مع تفاصيل الخبر

تسعى مصر إلى تعزيز قطاع صناعة الغزل والنسيج من خلال التوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة، حيث شهدت منطقة شرق العوينات نجاحاً كبيراً في زراعة 2000 فدان من هذا النوع من القطن.

ويعد هذا النجاح الذي قادته وزارة قطاع الأعمال العام ، خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير احتياجات مصانع الغزل والنسيج المصرية من الأقطان، والتي كانت تعتمد في السابق على استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات السوق.

وبحسب المصادر : تعتبر الأقطان قصيرة التيلة مثالية لصناعة الخيوط والأنسجة، وهي تشهد طلباً متزايداً في الأسواق العالمية، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع المصري. ويتيح التوسع في زراعتها فرصة لزيادة الإنتاج المحلي من الأقطان، وبالتالي تقليل الفاتورة الاستيرادية التي كانت تشكل عبئاً على الاقتصاد المصري.

أشارت مصادر اقتصادية ان هذا المشروع ليس فقط له فوائد اقتصادية على مستوى توفير المواد الخام للصناعة، بل يسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة في المنطقة. كما أن نجاح تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات يفتح المجال للتوسع في المساحات الزراعية بشكل أكبر في السنوات المقبلة، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في أسواق الأقطان العالمية.

علاوة على توفير نحو مليار دولار واردات سنوية من خامات الأقطان القصيرة .

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة بشكل كبير في دعم صناعة الغزل والنسيج المحلية، بالإضافة إلى تحسين صادرات مصر من الأقطان ومنتجاتها، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري بشكل عام، ولا سيما في حالة زراعة 20 ألف فدان العام المقبل كبداية لزراعة نصف مليون فدان مستقبلا .