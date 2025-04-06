شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 4355 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، 4 أبريل 2025. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الأحد، 4977.25 جنيه للبيع، و4948.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الأحد، 4562.5 جنيه للبيع، و4536.25 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الأحد، 4355 جنيها للبيع، و4330 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الأحد، 3732.75 جنيه للبيع، و3711.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الأحد، 2903.25 جنيه للبيع، و2886.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الأحد، 2488.5 جنيه للبيع، و2474.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الأحد، 34840 جنيها للبيع، و34640 جنيها للشراء.