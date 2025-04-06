شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «الحاسوب للتجارة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الحاسوب للتجارة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي ستبدأ بتاريخ 2025/07/22م، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 21 /07/ 2028م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-10-08 الموافق 2025-04-06، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-11-08 الموافق 2025-05-06.
كما يجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
2. تعبئة خطاب طلب الترشح لعضوية مجلس الادارة خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة المستندات المطلوبة.
3. تقديم نسخة موقعة من نموذج السيرة الذاتية رقم (3) للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة الصادر عن هيئة السوق المالية.
4. تقديم نموذج السيرة الذاتية رقم (1).
5. تقديم بيان بعضويات المجالس واللجان السابقة في الشركات المدرجة أو غير المدرجة أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني.
6. بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
7. تقديم بيان يتضمن أسماء بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو منافسة لها (إن وجد).
8. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تاريخ فتح باب الترشح 1446-10-08 الموافق 2025-04-06، فيما سيكون تاريخ انتهاء باب الترشح 1446-11-08 الموافق 2025-05-06.
سياسة ومعايير الترشحسيكون الترشح وفقاً للأحكام المنظمة لعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس و سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
كما يجب على المرشح تسليم المتطلبات التالية خلال الفترة المحددة في الإعلان:
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.
2. تعبئة خطاب طلب الترشح لعضوية مجلس الادارة خلال المدة المحددة في الإعلان ومرفقاً به كافة المستندات المطلوبة.
3. تقديم نسخة موقعة من نموذج السيرة الذاتية رقم (3) للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة الصادر عن هيئة السوق المالية.
4. تقديم نموذج السيرة الذاتية رقم (1).
5. تقديم بيان بعضويات المجالس واللجان السابقة في الشركات المدرجة أو غير المدرجة أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني.
6. بيان يفصح المرشح فيه عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
7. تقديم بيان يتضمن أسماء بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو منافسة لها (إن وجد).
8. يرفق مع طلب الترشح صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية، بطاقة العائلة (إن وجدت)، جواز السفر لغير السعوديين، وأي وثائق أخرى ذات صلة تطلبها الشركة لاستيفاء متطلبات الجهات النظامية.