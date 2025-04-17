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السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - 9

الخليج 365_واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة, ومكة المكرمة, تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض, في حين يستمر تأثير الرياح السطحية النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، والشرقية, ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونص، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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