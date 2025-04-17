السعودية | منها الرياض.. توقعات بأمطار على 5 مناطق

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار اليوم (الخميس) على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض.

ولفت إلى استمرار تأثير الرياح السطحية النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، والشرقية ونجران.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة.

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