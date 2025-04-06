شكرا لقرائتكم خبر عن «أكوا باور»: بدء التشغيل التجاري لمحطتي طاقة رياح في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أكوا باور بتاريخ 3 أبريل 2025م إشعار شركة مشروع محطة باش لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في جمهورية أوزبكستان باستلام شهادة التشغيل التجاري لكامل قدرة المحطة الإنتاجية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 65%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي للتشغيل خلال الربع الثاني من العام 2025.
وتلقت شركة أكوا باور بتاريخ 3 أبريل 2025م إشعار شركة مشروع محطة دازهانكيلدي لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في جمهورية أوزبكستان باستلام شهادة التشغيل التجاري لكامل قدرة المحطة الإنتاجية.
وتبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 65%.
يتوقع أن يظهر الأثر المالي للتشغيل خلال الربع الثاني من العام 2025.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 65%.
ويتوقع أن يظهر الأثر المالي للتشغيل خلال الربع الثاني من العام 2025.
وتلقت شركة أكوا باور بتاريخ 3 أبريل 2025م إشعار شركة مشروع محطة دازهانكيلدي لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط في جمهورية أوزبكستان باستلام شهادة التشغيل التجاري لكامل قدرة المحطة الإنتاجية.
وتبلغ حصة أكوا باور في شركة المشروع 65%.
يتوقع أن يظهر الأثر المالي للتشغيل خلال الربع الثاني من العام 2025.