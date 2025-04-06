شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أبا الخيل رئيسا لمجلس إدارة «الخزف السعودي».. وعبدالعزيز الخريجي نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الخزف السعودي، الخميس الماضي، تعيين يوسف أبا الخيل رئيسا لمجلس الإدارة، وعبدالعزيز الخريجي نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف السعودي، المنعقدة مسائ الأربعاء 26 مارس الماضي، شهدت انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة، التي بدأت من 1 أبريل الحالي، ولمدة 4 سنوات تنتهي بتاريخ 31 مارس 2029.
وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد المهام والصلاحيات لكل لجنة وفقا للوائح عمل لجان المجلس المعتمدة من الجمعية العامة.
وجاء تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة يوسف أبا الخيل، وعضوية كل من: عبدالعزيز الخريجي، وأحمد الغامدي، وماجد العيسى.
وبحسب بيان الشركة، جاء تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة د. محمد الكثيري، وعضوية كل من: معاذ الزامل، وصلاح الحزامي.
وجاء تشكيل لجنة المراجعة برئاسة عبدالله الزهراني، وعضوية كل من: سامي العيسي، وعبدالعزيز آل الشيخ، معن أبا الخيل.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كانت نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخزف السعودي، المنعقدة مسائ الأربعاء 26 مارس الماضي، شهدت انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة، التي بدأت من 1 أبريل الحالي، ولمدة 4 سنوات تنتهي بتاريخ 31 مارس 2029.
وقرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وتحديد المهام والصلاحيات لكل لجنة وفقا للوائح عمل لجان المجلس المعتمدة من الجمعية العامة.
وجاء تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة يوسف أبا الخيل، وعضوية كل من: عبدالعزيز الخريجي، وأحمد الغامدي، وماجد العيسى.
وبحسب بيان الشركة، جاء تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة د. محمد الكثيري، وعضوية كل من: معاذ الزامل، وصلاح الحزامي.
وجاء تشكيل لجنة المراجعة برئاسة عبدالله الزهراني، وعضوية كل من: سامي العيسي، وعبدالعزيز آل الشيخ، معن أبا الخيل.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية.