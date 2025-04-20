شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر بعد قفزات مستمرة لعيار 21 والأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعرالذهب في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في التعاملات الفورية اليوم بالتعاملات المسائية ، وذلك بعد ارتفاع كبير في سعر الذهب خلال الفترة الماضية، مدعومًا بصعود سعر أونصة الذهب لمستويات قياسية.

شهدت أسواق الذهب العالمي تغيرات كبيرة في ظل التوترات المستمرة في أزمة التعريفات الجمركية بين كل من الولايات المتحدة والصين والتي تسببت في ذعر في الأسواق المالية العالمي لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب، ومن جهة أخرى بدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة وما قد يترتب على هذا من تغيرات في سوق الذهب المحلي على المدى المتوسط.

- عيار 24: 5,469 جنيهًا للجرام.

- عيار 21: 4,785 جنيهًا للجرام.

- عيار 18: 4,101 جنيه للجرام.

فقد رفع بنكANZ توقعاته لسعر الذهب إلى 3600 دولار للأونصة بنهاية العام و3500 دولار في الأشهر الستة المقبلة مستشهدًا بمخاطر الركود والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد وتغير توقعات أسعار الفائدة.

كما تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من ضعف الدولار الأمريكي مع عزوف المستثمرين عن سندات الخزانة الأمريكية، ما يعكس تزايد عدم اليقين الاقتصادي في ظل سياسات ترامب.

من جهة أخرى صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك لا يعتزم خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية الجديدة تخلق ضغوطًا تضخمية، وقد تؤثر سلبًا على أهداف البنك النقدية إذا استمرت دون تراجع.