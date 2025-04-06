شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6- 4- 2025 في الإمارات عيار 24 بـ 366.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 06 أبريل 2025 06:00 ص
سجلت أسعار الذهب اليوم فى الامارات انخفاضا طفيفا ، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 سعر 366.25 درهم وفقا لآخر التحديثات ، و يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.
سعر الذهب في الإمارات
- عيار 24 سجل 366.25 درهم
- عيار 22 سجل 339.00 درهم
- عيار 21 سجل 325.00 درهم
- عيار 18 سجل 278.75 درهم
- عيار 14 سجل 215.50 درهم
- عيار 12 سجل 184.75 درهم
- الأونصة 11391.75 درهم
- الجنيه الذهب 2600.00 درهم
- الأونصة بالدولار 3037.76 دولار
وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.
وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.
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