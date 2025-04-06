شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6- 4- 2025 في الإمارات عيار 24 بـ 366.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الامارات انخفاضا طفيفا ، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 سعر 366.25 درهم وفقا لآخر التحديثات ، و يأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

عيار 24 سجل 366.25 درهم

عيار 22 سجل 339.00 درهم

عيار 21 سجل 325.00 درهم

عيار 18 سجل 278.75 درهم

عيار 14 سجل 215.50 درهم

عيار 12 سجل 184.75 درهم

الأونصة 11391.75 درهم

الجنيه الذهب 2600.00 درهم

الأونصة بالدولار 3037.76 دولار

سعر الذهب في الإمارات

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.

وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب.