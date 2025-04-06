شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 6- 4- 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ 2910 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد في مصر.

سعر الذهب اليوم

عيار 21: 4365 جنيهًا

عيار 24: 4988 جنيها

عيار 18: 3740 جنيهًا

عيار: 14: 2910 جنيه

الجنيه الذهب: 34920 جنيهًا



ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



