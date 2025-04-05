شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم السبت 5-4-2025 فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 أبريل 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ مع ثبات أسعار صرف هذه العملات.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.85جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.93جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.92جنيه للشراء.

13.88جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.82جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.



