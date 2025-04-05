شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 68.5% من تعاملات البورصة خلال الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الربع الأول من عام 2025، بقيمة تداول بلغت 162.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 26.3%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 49.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 38.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 6.2%، وفي المركز الرابع تأتي شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 34.8 مليار جنيه بحصة سوقية 5.6%، وفي المركز الخامس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 25.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%.

وجاء في المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 25 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.1%، وشركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 24.9 مليار جنيه بنسبة 4%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 24 مليار جنيه بنسبة 3.9%

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 22.3 مليار جنيه، و16.5 مليار جنيه، بنسبة 3.6%، 2.7%، على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.68% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 11.10% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 11.09% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.03% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 17.14% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

