الاقتصاد

انخفاض أسعار الذهب

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 1.4 في المئة، ليصل إلى 3090 دولارًا للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7 في المئة، مسجلاً 3111.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة خسائر بنسبة 4.7 في المئة عند 32.44 دولارًا للأوقية، فيما نزل البلاتين بنسبة 2.6 في المئة عند 957.60 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6 بالمئة ليصل إلى 954.78 دولارًا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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