شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 3 أبريل.. وعيار 21 يسجل 4395 جنيهًا وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع ايام عيد الفطر وإعلان ترامب عن التعريفات الجمركية الجديدة ، حيث وصل عيار 24 سعر 5023 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

- عيار 24 سجل 5023 جنيهًا للجرام.

- عيار 22 سجل 4604 جنيهات للجرام.

- عيار 21 سجل 4395 جنيهًا للجرام.

- عيار 18 سجل 3767 جنيهًا للجرام.

- عيار 14 سجل 2930 جنيهًا للجرام.

- الجنيه الذهب 35080 جنيها.

وكان ترامب قد أعلن أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.