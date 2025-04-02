شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 43 ألف طن فراولة طازجة بقيمة 115 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات حكومية عن تصدير 43 ألف طن من الفراولة الطازجة خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، بقيمة إجمالية بلغت 115 مليون دولار.

وأكدت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ،أن صادرات الفراولة الطازجة تمثل نحو 2% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية، و 6% من قيمتها الإجمالية.

وأشارت مصادر إلى أن الفراولة الطازجة تعد من بين أكثر المنتجات الزراعية المصرية طلبًا في الأسواق العالمية، بفضل جودتها العالية وطعمها المميز. وقد ساهمت هذه الصادرات بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة العائدات المالية من العملة الأجنبية.

من جانبه أوضح المجلس التصديري أن الأسواق الأوروبية والعربية تعد من أبرز الوجهات التي تستورد الفراولة المصرية، حيث تحظى بسمعة جيدة لدى المستهلكين في تلك الأسواق. كما أن إجراءات التعبئة والتغليف التي تتبعها الشركات المصرية تساهم في زيادة قدرة المنتجات على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأضاف المجلس أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات التصديرية و*الجهود المستمرة* لتحسين جودة الإنتاج، ما يعزز من قدرة مصر على مضاعفة صادراتها الزراعية خلال الفترة المقبلة. ويدعو المجلس إلى استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لزيادة حصص مصر في أسواق الفواكه الطازجة العالمية، والتي تمثل مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.

