شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الرنجة تسجل 107 ملايين دولار خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت الواردات المصرية من الرنجة ارتفاعا ملحوظا بنهاية العام الماضي 2024، قياسا بنفس الفترة من العام سابق له 2023.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية من الرنجة سجلت نحو 107 مليون و56 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى ديسمبر الماضي، بينما كانت نحو 87 مليون و969 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 19 مليون و87 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر من الرنجة ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 مليار و796 مليون دولار بنهاية عام الماضي 2024، مقابل نحو 12 مليار و91 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 704 مليون و385 ألف دولار.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وجود 3 دول عربية بقائمة أعلى 10 دول استقبلت صادرات مصرية بنهاية العام الماضى 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2023، وجاءت المملكة العربية السعودية والإمارات وليبيا ضمن القائمة حيث كانت السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات مصرية بلغت 3.4 مليار دولار، والإمارات بالمركز الرابع بقيمة صادرات مصرية بلغت 3.3 مليار دولار، أما ليبيا فكانت فى المركز السادس بقيمة صادرات مصرية بلغت 2 مليار دولار.

تصدرت إيطاليا قائمة أعلى عشر دول صدرت مصر إليها خلال عام 2024، وفق بيانات الجهاز بقيمة صادرات بلغت 3.4 مليار دولار، وتركيا بالمركز الثالث بقيمة 3.3 مليار دولار، وفي المركز الخامس الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.2 مليار دولار، وفي المركز السابع المملكة المتحدة بقيمة 1.6 مليار دولار، وإسبانيا بالمركز الثامن بقيمة 1.5 مليار دولار، وسويسرا بالمركز التاسع بقيمة 1.2 مليار دولار، وأخيراً اليونان بالمركز العاشر بقيمة 1.1 مليار دولار.