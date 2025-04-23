شكرا لقرائتكم خبر معالي وزير التعليم يزور جناح جامعة الأعمال في EDGEx 2025: شراكة ذهبية تؤكد ريادتها في التعليم التقني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار رؤيتها الاستراتيجية نحو التميز الأكاديمي والتحول الرقمي، شاركت جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT) كراعي ذهبي في فعاليات معرض EDGEx 2025، الحدث الرائد في استشراف مستقبل التعليم والتقنية، والذي نُظّم في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض ، مؤخراً، تحت شعار "ما بعد الجاهزية"، وبإشراف من هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وبشراكة مع وزارة التعليم والعديد من الكيانات المحلية والدولية.

وقد تشرف جناح الجامعة بزيارة معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، في تأكيد على دعم الوزارة المتواصل لمبادرات الجامعات الوطنية الرامية إلى تحديث البنية الأكاديمية، ومواءمتها مع متطلبات المستقبل الرقمي.

وشهد جناح الجامعة تفاعلًا نوعيًا من قِبل الحضور من قيادات تعليمية، ومتخصصين، وشركاء من القطاعين العام والخاص، حيث عرضت الجامعة أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات التحول الرقمي، والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئة تعليمية متقدمة قائمة على الابتكار.

وفي سياق متصل، التقى وفد الجامعة بالسيد Gary Sorrentino، الرئيس العالمي لتقنية المعلومات في شركة Zoom، والمهندس مهند الكلش، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، حيث جرى بحث أوجه التعاون الممكنة لتوظيف الحلول الرقمية في تطوير التجربة التعليمية داخل الجامعة.

كما شارك عدد من عمداء الكليات بالجامعة في جلسات وورش العمل ضمن البرنامج العلمي للمعرض، مقدمين أوراقًا ونقاشات حول محاور جوهرية، من أبرزها:

الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج الجامعية ، التحول المؤسسي نحو بيئة تعليم مدمجة ومستدامة ، دور الجامعات في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل الرقمي ، القيادة التعليمية في عصر الابتكار.

وأكدت الدكتورة رمزية البكري، عميدة كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، أن مشاركة الجامعة في EDGEx تأتي في سياق تعزيز موقعها كمؤسسة أكاديمية سبّاقة في تبني أحدث التقنيات التعليمية، موضحة أن هذا الحضور يمثل امتدادًا لنهج الجامعة في بناء شراكات استراتيجية، محلية ودولية، تسهم في تطوير المخرجات التعليمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتجسد مشاركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا في EDGEx 2025 التزامها بدورها الحيوي كمؤسسة تعليمية فاعلة في المشهد الوطني والدولي، قادرة على المساهمة في رسم ملامح الجيل الحالي والقادم.