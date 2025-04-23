شكرا لقرائتكم خبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشارك بمجموعة من المساهمات والمبادرات في موسم حج 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن جاهزيتها لموسم حج 1446هـ، من خلال إطلاق حزمة من المساهمات والمبادرات والخدمات النوعية، التي تهدف إلى تسهيل رحلة الحجاج، انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتشمل جهود الوزارة هذا العام منظومة متكاملة من الخدمات الداعمة للحجاج والمستفيدين من أفراد ومنشآت، من أبرزها: خدمة "أجير الحج"، وخدمة تأشيرات العمل المؤقتة الخاصة بالحج والعمرة، بما يسهم في تمكين القوى العاملة المؤقتة ودعم منشآت القطاع الخاص خلال الموسم، إلى جانب تكثيف الجولات الرقابية لضمان الامتثال لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية.

كما توفر الوزارة ضمن خدماتها الاجتماعية في المشاعر المقدسة خدمات الإرشاد الأسري والدعم الاجتماعي، لضمان راحة ضيوف الرحمن ومرافقيهم، بالإضافة إلى إشرافها على "مراكز ضيافة الأطفال" التي تقدم رعاية متكاملة لأبناء الحجاج من مختلف الفئات العمرية، من خلال كوادر مؤهلة وخدمات تراعي أعلى معايير الجودة، بما يتيح للحجاج أداء مناسكهم بكل طمأنينة.

وفي إطار تعزيز العمل التطوعي، تشارك الوزارة عبر منسوبيها في عدد من المساهمات والمبادرات خلال موسم الحج، من أبرزها مبادرة "أنورت" التي تشمل استقبال الحجاج في المنافذ وخدمتهم في المشاعر المقدسة والحرم المكي، إلى جانب تقديم الهدايا وخدمات العناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوزيع الوجبات والمياه في مواقع الحج المختلفة، وفي سياق متصل تقدم مبادرة "عيادات التمكين" خدماتها لمستفيدي الضمان الاجتماعي من حجاج بيت الله الحرام، دعمًا لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وراحة.

وتتيح الوزارة عبر تطبيقها الإلكتروني خدمات متعددة، منها الإبلاغ عن مخالفات نظام العمل، فيما تتيح المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية فرصًا تنموية للقطاع الخاص للمساهمة في تعزيز الأثر المجتمعي خلال موسم الحج.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تقديم خدماتها بما ينسجم مع إستراتيجيتها في تمكين الأفراد والمنشآت، ورفع كفاءة التنظيم الموسمي، وتعزيز الامتثال، بما يُسهم في تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة، تواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعكس التزامها بتقديم خدمات نوعية ومتكاملة لضيوف الرحمن وفق أفضل الممارسات.