شكرا لقرائتكم خبر عن 290 مليون جنيه صافي مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال مارس والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مارس المنتهى، تزامنًا مع شهر رمضان، واستحوذ الأجانب على نسبة 56.2%، والعرب على 6.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.6 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بقيمة 290.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.3%، وسجل العرب 5.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 1.543 مليار جنيه، فيما سجل العرب صافي شراء بنحو 242.6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.62% ليغلق عند مستوى 32026.14 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهي، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.75% ليغلق عند مستوى 9046.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.63% ليغلق عند مستوى 12462.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.96% ليغلق عند مستوى 39787.46 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 9.82% ليغلق عند مستوى 11582.56 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 19.2 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، فيما ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.261 تريليون جنيه إلى 1.307 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.6%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 402.3 مليار جنيه إلى 407.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.