شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة البريطانية.. مؤشر بورصة لندن يغلق على تراجع 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأسهم الأوروبية

هبوط المؤشرات الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتس 100" اليوم على انخفاض بنسبة بلغت 0.1 %.وسجل المؤشر خسائر تعادل 0.67 نقطة، ليصل عند مستوى 8665.45 نقطة.وهذا المؤشر يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية.وواصلت الأسهم الأوروبية تراجعها اليوم الجمعة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب التجارية بين أمريكا ودول أوروبا.وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:11 (بتوقيت غرينتش).ويأتي ذلك بعد يومين متتاليين من الخسائر، متجهاً نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.8 في المائة.كما هبط مؤشر «داكس» الألماني، الذي يُعتبر حساساً للتجارة، بنسبة 0.6 في المائة، وفق «رويترز».كما قفز سهم «يوبيسوفت» بنسبة 7.2 في المائة بعدما أعلنت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية عن تأسيس شركة تابعة ستستثمر فيها مجموعة «تينسنت» الصينية 1.16 مليار يورو (1.25 مليار دولار).