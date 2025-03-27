شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يواصل الصعود مدعومًا بتراجع الدولار وتزايد مخاوف الركود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل سعر الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدعومًا بانخفاض الدولار الأمريكي وتراجع العوائد الحقيقية الأمريكية، والتي عادةً ما تتحرك بعلاقة عكسية مع أسعار سبائك الذهب، بحسب ما أفادت منصة "FXStreet" المتخصصة في تحليلات الذهب والعملات العالمية.

طلب أكبر على الذهب

شهدت الأسواق دعمًا للطلب على المعدن النفيس بعد ارتفاع غير متوقع في توقعات التضخم بالولايات المتحدة، نتيجة للسياسات التجارية التي أثّرت عالميًا. وارتفع الذهب بنسبة 0.26% ليتداول عند 3018 دولارًا للأوقية، في ظل تباين أداء الأسهم الأمريكية بين مكاسب وخسائر محدودة.

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توقعات الركود التضخمي

أظهرت البيانات الصادرة عن مجلس "Conference Board" تراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 92.9 نقطة في مارس، مقابل 100.1 نقطة في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، ما يعكس مخاوف الأسر من ركود اقتصادي محتمل وسط ارتفاع قراءات التضخم. وأشارت هذه البيانات إلى تزايد التوقعات بحدوث ركود تضخمي في الفترة المقبلة.

قلق داخل الاحتياطي الفيدرالي

أعرب بعض أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم إزاء تسارع التضخم، إذ حذّرت أدريانا كوجلر، محافظة الفيدرالي، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيرةً إلى مؤشرات تسارع في بعض الفئات الفرعية. كما صرّح جون ويليامز، رئيس الفيدرالي في نيويورك، بأن الشركات والأسر الأمريكية تواجه قدرًا متزايدًا من الغموض بشأن المستقبل الاقتصادي.

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وبحسب بيانات "Prime Market Terminal"، فقد حدّدت أسواق المال نحو 64.5 نقطة أساس كإجمالي التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2025.

أداء الأسواق يدعم مكاسب الذهب

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات تراجعًا بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 4.308%، فيما انخفضت العوائد الحقيقية إلى 1.956%. كما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بنسبة 0.15% إلى 104.15 نقطة، مما عزّز من جاذبية الذهب للمستثمرين الدوليين.

في السياق ذاته، قال رافائيل بوسيك، رئيس الفيدرالي في أتلانتا، إنه يدعم خفضًا واحدًا فقط في أسعار الفائدة خلال عام 2025، متوقعًا عدم عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة قبل عام 2027.

الذهب يتمسك بالاتجاه الصعودي

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائمًا، على الرغم من تردد المستثمرين في تحقيق إغلاق يومي فوق مستوى 3036 دولارًا، وهو أعلى مستوى خلال الأسبوع الجاري. ويُحتمل في حال تجاوزه أن يستهدف السعر 3057 دولارًا، قبل أن يتجه نحو مستوى 3100 دولار للأوقية.

سيناريو الهبوط: مستوى 3000 دولار تحت المراقبة

في المقابل، إذا انخفض سعر الذهب دون 3000 دولار، فقد يختبر السوق مستوى الدعم عند 2956 دولارًا، وهو المستوى المسجل في 24 فبراير، ثم مستوى 2900 دولار، وإذا استمر الهبوط فقد يصل إلى 2874 دولارًا.