شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 0.30 %.. مؤشر البورصة البريطانية يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.30 %.

وحقق المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - مكاسب تعادل 25.79 نقطة، ليصل عند مستوى 8663.80 نقطة. الأسهم الأمريكية من ناحية أخرى، حافظت أسعار الأسهم الأمريكية على مكاسب الأمس في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء، على أمل ألا تكون الرسوم الجمركية التي تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها اعتبارا من 2 أبريل الماضي شاملة كما كان يخشى من قبل.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا 2ر0% بعد ارتفاعه أمس بنسبة 8ر1%، في حين ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 50 نقطة أي بنسبة 1ر0% بحلول الساعة العاشرة ونصف تقريبا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر0%.