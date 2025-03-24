شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يوجه بصرف منحة العيد للعامليين يومى الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات النقل والتوزيع والإنتاج التابعين للوزارة بصرف منحة العيد للعاملين بالقطاع بداً من غدا الثلاثاء وحتى الأربعاء، وذلك قبل بدء إجازة عيد الفطر المبارك.

وعلمت ”الخليج 365” من مصدر مطلع أن الدكتور محمود عصمت كلف رؤساء الشركات بسرعة انهاء الإجراءات الخاصة بصرف منحة العيد للعاملين ، لمواجهة الأعباء الاقتصادية للعاملين وحتى يتمكنوا من الوفاء بمتطلباتهم ومتطلبات أسرهم المعيشية.

وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه بدراسة إمكانية زيادة منحة العيد للعاملين بالقطاع بالكامل بعد مطالبة النقابة العامة للعاملين بالمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد بضرورة رفع قيمة المنحة الخاصة بالعاملين، وهو ما لقى إشادة واسعة من الجميع.