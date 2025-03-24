شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 24-3-2025 فى البحرين عيار 21 بـ31.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويرىالإثنين، 24 مارس 2025 10:00 ص
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في البحرين وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.
أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 36.550 دينار
- عيار 22 سجل 33.500 دينار
- عيار 21 سجل 31.975 دينار
- عيار 18 سجل 27.400 دينار
- عيار 14 سجل 21.325 دينار
- عيار 12 سجل 18.275 دينار
- الاونصة1136.700 دينار
- الأونصة بالدولار3023.16 دولار
- الجنيه الذهب255.825 دينار
في ظل الترابط الوثيق بين الأسواق المحلية والعالمية، يظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، اكتسب الذهب قوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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