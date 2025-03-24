شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 24-3-2025 فى البحرين عيار 21 بـ31.975 دينار والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في البحرين وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 36.550 دينار

عيار 22 سجل 33.500 دينار

عيار 21 سجل 31.975 دينار

عيار 18 سجل 27.400 دينار

عيار 14 سجل 21.325 دينار

عيار 12 سجل 18.275 دينار

الاونصة1136.700 دينار

الأونصة بالدولار3023.16 دولار

الجنيه الذهب255.825 دينار

في ظل الترابط الوثيق بين الأسواق المحلية والعالمية، يظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، اكتسب الذهب قوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.