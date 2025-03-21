شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يستهدف 4300 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن توقعات سعر الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا أمس الخميس، متأثرة بالتطورات المتلاحقة في السوق العالمية، وهو ما دفع سعر الذهب اليوم الجمعة للتداول حول مستويات تتخطى 4300 جنيه للجرام.



أسعار الذهب اليوم الجمعة



- عيار 24: 4903 جنيهات.

- عيار 21: 4290 جنيهًا.

- عيار 18: 3677 جنيهًا.

- عيار 14: 2860 جنيهًا.

- الجنيه الذهب: 34320 جنيهًا.

أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، قد أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم مؤقتًا على الأقل. كما أضاف أن الرسالة العامة للفيدرالي ظلت حذرة في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات ترامب.

ساهمت حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية واحتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في دفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. وقد سجل الذهب 16 مستوى قياسيًا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق حاجز 3000 دولار للأونصة.

توقعات مستقبلية للذهب

مع استمرار التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب مرتفعة، حيث يلجأ المستثمرون إلى المعدن النفيس كوسيلة للتحوط من المخاطر. ومع ذلك، تبقى الأسعار عرضة للتغيرات السريعة بناءً على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.