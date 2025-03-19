شكرا لقرائتكم خبر عن عقب محادثات الولايات المتحدة وروسيا.. تراجع أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم بعد المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، ما نسبته 0.16 في المئة، ليصل إلى 69.97 دولارًا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر بنسبة 0.18 في المئة، ما يعادل 12 سنتًا، مسجلًا 66.78 دولارًا للبرميل.