الاقتصاد

عقب محادثات الولايات المتحدة وروسيا.. تراجع أسعار النفط

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم بعد المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا، ما نسبته 0.16 في المئة، ليصل إلى 69.97 دولارًا للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائر بنسبة 0.18 في المئة، ما يعادل 12 سنتًا، مسجلًا 66.78 دولارًا للبرميل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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