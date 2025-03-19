شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. البورصة الباكستانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.83%، ما يعادل 972 نقطة، ليصل عند مستوى 117974 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 301.111.478 سهمًا، تمثّل أسهم 449 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 221 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 157 شركة، واستقرت قيمة أسهم 71 شركة.