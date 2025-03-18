شكرا لقرائتكم خبر عن مبييت 5 صباحا.. تعرف على السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال فبراير 2025 سجلت حوالي 14366سيارة ملاكي.

جاء من بينها 345سيارة موديل 2022 و668 سيارات موديل 2023 و2810 موديل 2024 و10543 موديل 2025

كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر فبراير 2025 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 36944 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2270 مركبة موديل 2022و2050مركبة موديل2023 و6911 مركبة موديل 2024 و25712 مركبه موديل 2025 ومركبة 2026