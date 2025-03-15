شكرا لقرائتكم خبر عن "بلومبرغ": إندونيسيا تعتزم إنهاء حظر سفر العمالة إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

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العمالة المنزلية

الدمام - شريف احمد - أفادت "بلومبرغ" بأن إندونيسيا تستعد لتوقيع اتفاقية تنهي الحظر الذي استمر عقدًا كاملًا على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة العربية السعودية، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي.ووفقًا للصحيفة، أكد وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي عبد القادر كاردينغ، أنه من المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين.وصرح كاردينغ لـ "بلومبرغ" اليوم السبت، بأنه بعد تحسن نظام حماية العمالة في السعودية بشكل كافٍ، سترفع إندونيسيا الحظر عن سفر العمالة.وأوضح الوزير الإندونيسي أن المملكة ستتيح ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، من بينها حوالي 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.