فعاليات ومعارض للترويج.. السياحة والآثار فى أسبوع

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الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يعقد لقاءات مهنية مع مسئولي اتحاد شركات السياحة والطيران الألمانية ومنظمي الرحلات

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB 2025، عدة لقاءات مهنية مع مسئولى اتحاد شركات السياحة الألمانية ومنظمي الرحلات وشركات الطيران بالسوق الألماني والأسواق السياحية المختلفة.

تناولت اللقاءات مناقشة سبل التعاون لدفع الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المستهدفة للمقصد السياحي المصري، وبحث إمكانية تنفيذ عدد من الأنشطة التسويقية المشتركة، منها حملات ترويجية ورحلات تعريفية وورش عمل لمنظمي الرحلات وشركات السياحة.

وزارة السياحة والآثار تُشارك في ثلاثة معارض سياحية دولية بالمجر والمملكة المتحدة والهند

شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات ثلاثة معارض سياحية دولية، ففي المجر شاركت الوزارة في المعرض السياحي الدولي Hung Expo، كما شاركت في معرض الغوص الدولي Go Diving Show بالمملكة المتحدة، وأخيرًا في المعرض السياحي الدولي SATTE الذي أُقيم بالهند.

خلال فعاليات معرض Hung Expo بالمجر، تم عقد عدد من اللقاءات المهنية لبحث سبل التعاون المشترك، كما تم المشاركة في عدة حلقات نقاشية للمتخصصين في سياحة الغوص خلال فعاليات معرض Go Diving Show بالمملكة المتحدة، وأخيرًا المشاركة في ورش عمل متخصصة في سياحة الزفاف والمؤتمرات، خلال مشاركة الهيئة في المعرض السياحي الدولي SATTE.

وقد زُودت أجنحة الوزارة في هذه المعارض بالمواد الدعائية وشاشات لعرض الأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية للمقصد السياحي المصري والمدن السياحية به، والربط بين زيارة مدينتي الغردقة والأقصر أو مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين بالإضافة إلى مدينتي العين السخنة والقاهرة.

المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل وزراء ومسئولين من المشاركين فى القمة العربية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، عدداً من الزيارات رفيعة المستوى لوزراء ومسئولين من المشاركين فى القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة، لحث خطة إعادة إعمار غزة والتطورات الأخيرة في القطاع.

تضمنت الزيارة جولة داخل قاعات العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، حيث تعرف الوزراء والوفود المرافقة لهم على المقتنيات الأثرية الفريدة التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة عبر العصور.

في ختام الزيارة، أعرب الضيوف عن إعجابهم بالمتحف ورسالة التوعية التي يقدمها، وانبهارهم بالحضارة المصرية وأسلوب العرض المتطور، خاصة في قاعة المومياوات الملكية. كما توجهوا بالشكر لإدارة المتحف على حسن الاستقبال والتنظيم المتميز.

الكشف عن مقبرة ملكية ورشة كاملة لصناعة الفخار بسوهاج

عثرت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية من جامعة بنسلفانيا على مقبرة ملكية من عصر الانتقال الثاني بجبانة جبل أنوبيس بأبيدوس، كما عثرت البعثة الأثرية للمجلس الأعلى للآثار على ورشة كاملة من العصر الروماني لصناعة الفخار بقرية بناويط.

أكد وزير السياحة والآثار أن الإعلان عن هذين الكشفين الجديدين بمحافظة سوهاج سيعملان ليس فقط على الترويج للتنوع السياحي الذي ينعم به المقصد السياحي المصري وتعريف العالم بصورة أكبر عن الحضارة المصرية العريقة، بل أيضا مساعدة الدارسين في أعمالهم البحثية وإبراز أحد أدوار المجلس الأعلى للآثار كمؤسسة علمية.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذين الكشفين حيث يقدم كشف المقبرة الملكية بأبيدوس أدلة علمية جديدة على تطور المقابر الملكية في جبانة جبل أنوبيس، التي تعود للفترة بين 1700- 1600 ق.م.، أما كشف ورشة الفخار ببناويط، فيشير إلى أن هذه الورشة كانت واحدة من أكبر المصانع التي كانت تمد الإقليم التاسع بالفخار والزجاج.

متاحف الآثار بمختلف المحافظات تُسلط الضوء على أعياد المرأة

ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، لتسليط الضوء على القطع المميزة بها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اختيار القطع الخاصة بشهر مارس لعرضها في مكان مميز بكل متحف.

وقد وقع اختيار الجمهور هذا الشهر على مجموعة من القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي تحتفل بها المتاحف المصرية خلال مارس الجاري وهي يوم المرأة العالمي، واليوم العالمي للمياه وعيد الأم ويوم الطبيب العالمي، حيث تُبرز القطع الأثرية المختارة مكانة المرأة في الحضارة المصرية عبر العصور، والدور الذي لعبته في مصر القديمة حيث تولت مناصب عليا في البلاد، فكانت ربه، وكاهنة، وملكة فضلاً عن دورها الأساسي كأم وزوجة.

معرض عن الطعام المصري القديم بالمتحف المصري بالتحرير

تحت عنوان "الطعام المصري القديم.. بين الحياة والموت والعبادة" نظم المتحف المصري بالتحرير معرض مؤقت يبرز أهمية الطعام لدى المصري القديم سواء فى الحياة الدنيوية أو فى الحياة الدينية، وذلك بقاعة 43 بالدور العلوي، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، ومتاح للزيادة دون أي رسوم إضافية على تذكرة المتحف.

يضم المعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية المتميزة بالمتحف والتى جاء من بينها نماذج مصغرة للخبز الذى كان يتناوله المصري القديم بأشكال وأحجام مختلفة، ونموذج للمطبخ المصري القديم ومراحل إعداد الطعام المختلفة وأطباق تقدمة الطعام ونماذج من قرابين الطعام والأدوات المستخدمة في صناعة الطعام وطحن الحبوب.