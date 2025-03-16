شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأحد 16 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 16 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة في التعاملات البنكية، وخاصة بنكي الأهلى ومصر. وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر. سعر الدولار فى بنك مصر. 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

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