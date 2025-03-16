شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم الأحد 16 مارس 2025 أمام الجنيه ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 16 مارس 2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، حيث يشهد سعر الدولار تطورات ملحوظة في التعاملات البنكية، وخاصة بنكي الأهلى ومصر.
وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وبالبنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.62 جنيه للشراء و50.72 للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية الرئيسية كالآتى:
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
50.62 جنيه للشراء.
50.72 جنيه للبيع.
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