الاقتصاد

الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إلى مستوى قياسي، مدفوعًا بزيادة احتمالية تخفيف سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2983.78 دولار للأوقية، ويتجه الذهب لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع مكاسب بلغت 2.5% حتى الآن.

العقود الآجلة والمعادن الأخرى

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 2996.70 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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