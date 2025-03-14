شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار والان نبدء بالتفاصيل

العقود الآجلة والمعادن الأخرى

الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إلى مستوى قياسي، مدفوعًا بزيادة احتمالية تخفيف سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2983.78 دولار للأوقية، ويتجه الذهب لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع مكاسب بلغت 2.5% حتى الآن.كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% إلى 2996.70 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.72 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 995.30 دولار، وزاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.32 دولار.