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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصعد لمستوى قياسي جديد ويقترب من قمة 3000 دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع الذهب اليوم الجمعة، إلى مستوى قياسي، مدفوعًا بزيادة احتمالية تخفيف سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2983.78 دولار للأوقية، ويتجه الذهب لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع مكاسب بلغت 2.5% حتى الآن.
تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2983.78 دولار للأوقية، ويتجه الذهب لتحقيق ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع مكاسب بلغت 2.5% حتى الآن.