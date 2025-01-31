شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية خلال الجلسة الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

حركة المؤشرات

الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية، اليوم الجمعة.فقد أضاف مؤشر نيكي القياسي 40ر26 نقطة أو 67ر0%، ليصل إلى 37ر39540 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.بينما فقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 07ر1 نقطة أو 04ر0%، ليصل إلى 86ر2780 نقطة.