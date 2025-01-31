الاقتصاد

تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية خلال الجلسة الصباحية

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واس - طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية الرئيسية في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال تعاملات الجلسة الصباحية، اليوم الجمعة.

حركة المؤشرات

فقد أضاف مؤشر نيكي القياسي 40ر26 نقطة أو 67ر0%، ليصل إلى 37ر39540 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.
بينما فقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 07ر1 نقطة أو 04ر0%، ليصل إلى 86ر2780 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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