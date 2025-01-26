الاقتصاد

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 24 -1- 2025

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استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 24 -1- 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

السبت، 25 يناير 2025 04:00 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 25 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في ختام التعاملات يوم الخميس الماضي مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 162.2 جنيه للشراء، 163.3 للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 25 -1-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
162.2 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
162.4  جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
158.3 جنيه للشراء.

163.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى
160.8 جنيه للشراء.

163.4  جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
159.6  جنيه للشراء.

163.4 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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