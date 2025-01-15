شكرا لقرائتكم خبر عن «سناد القابضة» تعلن تطورات دعوى قضائية لاسترداد 202 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سناد القابضة آخر التطورات لرفع دعوى قضائية على بائع أرض شمال الرياض بمطالبته بإعادة مبلغ 202 مليون ريال إلى الشركة نتيجة إلغاء الصك.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن آخر التطورات التي تلت إصدار حكم محكمة الاستئناف الصادر لصالح الشركة والتقديم بطلب التنفيذ ضد المدعى عليه تضمنت:
1- التقديم لمحكمة التنفيذ بتاريخ 16/05/2022م، حيث صدرت قرارات تشمل وقف خدمات المدعى عليه، وتجميد حساباته البنكية ومنعه من السفر، والاستعلام عن أملاكه العقارية والمنقولة كما قامت محكمة التنفيذ بالحجز على حصص إحدى الشركات المملوكة له بنسبة 100% وما قد ينتج عنها من أرباح أو إيرادات.
2- خلال الفترة الماضية وبعد أن أنهت محكمة التنفيذ بعض إجراءات أولوية السداد وفق الأنظمة المتبعة بدأت الشركة بتحصيل بعض المبالغ المستحقة وبلغ آخر مبلغ تم تحصيله حتى تاريخ هذا الإعلان والمودعة في حسابات الشركة من محكمة التنفيذ مبلغ وقدره 3,181,100 ريال وذلك بتاريخ 13/01/2025م ليكون مجموع ما تم تحصيله نقداً حتى الآن 5,753,364 ريال تمثل ما نسبته 2.85% من إجمالي المديونية.
3- تواصل الشركة عن طريق محاميها المكلف المتابعة مع محكمة التنفيذ والعمل على متابعة ما وجهت به محكمة التنفيذ مؤخراً بالتنفيذ على ما ورد (1) أعلاه.
4- تؤكد الشركة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استيفاء حقوقها وحقوق مساهميها.
كما ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن آخر التطورات التي تلت إصدار حكم محكمة الاستئناف الصادر لصالح الشركة والتقديم بطلب التنفيذ ضد المدعى عليه تضمنت:
1- التقديم لمحكمة التنفيذ بتاريخ 16/05/2022م، حيث صدرت قرارات تشمل وقف خدمات المدعى عليه، وتجميد حساباته البنكية ومنعه من السفر، والاستعلام عن أملاكه العقارية والمنقولة كما قامت محكمة التنفيذ بالحجز على حصص إحدى الشركات المملوكة له بنسبة 100% وما قد ينتج عنها من أرباح أو إيرادات.
2- خلال الفترة الماضية وبعد أن أنهت محكمة التنفيذ بعض إجراءات أولوية السداد وفق الأنظمة المتبعة بدأت الشركة بتحصيل بعض المبالغ المستحقة وبلغ آخر مبلغ تم تحصيله حتى تاريخ هذا الإعلان والمودعة في حسابات الشركة من محكمة التنفيذ مبلغ وقدره 3,181,100 ريال وذلك بتاريخ 13/01/2025م ليكون مجموع ما تم تحصيله نقداً حتى الآن 5,753,364 ريال تمثل ما نسبته 2.85% من إجمالي المديونية.
3- تواصل الشركة عن طريق محاميها المكلف المتابعة مع محكمة التنفيذ والعمل على متابعة ما وجهت به محكمة التنفيذ مؤخراً بالتنفيذ على ما ورد (1) أعلاه.
4- تؤكد الشركة التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استيفاء حقوقها وحقوق مساهميها.
كما ستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الخصوص في حينه.