شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب الحرف والصيادين.. كيف تحصل على تعويض بـ200 ألف جنيه بحالة الوفاة والعجز؟ والان مع تفاصيل الخبر

"ملح الأرض" هم أصحاب المهن البسيطة والمحدودة مثل صنايعية الحرف اليدوية والفلاحين والصيادين، الذين يحصلون على راتبهم بشكل غير منتظم، نظرا لما يمكن ان يتعرضوا له من مخاطر تلك المهن، التي تمنعهم في كثير من الأحيان من الانتظام في العمل مثل خطر الإصابة او الوفاة ، وفقدانهم لمصدر رزقهم الوحيد دون الحصول على أي دعم، ولا يعلم الكثير منهم انه يمكنهم الحصول على تعويض مناسب يصل لـ 200 الف جنيه فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم وذلك بموجب القانون ، الذى وفر لهم ما يعرف بـ"التأمين متناهى الصغر" الذى يقوم بعمل تغطية تأمينية لهذه الفئات لضمان حصولهم على تعويض مناسب ، فى حال تعرضهم لأى مخاطر أو أزمات، ويعد ذلك نوعا من أنواع الحماية المجتمعية لمحدودى الدخل.

ويستهدف التأمين متناهى الصغر ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط بسيطة تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقانون، شرط ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه، ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، كما توفر التغطيات التأمينية متناهية الصغر عدة مزايا لهذه الفئة وهى تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه، وتغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق، وتغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين.

ويمكن إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيًّا عبر شبكة معلومات إلكترونية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.