شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. داو جونز يغلق مرتفعًا بنسبة 0.9% والان نبدء بالتفاصيل

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توقعات الاقتصاد الأمريكي في 2025

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الإثنين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 67ر358 نقطة، أو 9ر0%، ليصل إلى 12ر42297 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 18ر9 نقطة، أو 2ر0%، ليصل إلى 22ر5836 نقطة.وفقد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 53ر73 نقطة، أو 4ر0%، ليصل إلى 10ر19008 نقطة.كانت أشارت التوقعات الاقتصادية لعام 2025 إلى نمو الاقتصاد الأمريكي، ولكن بوتيرة أبطأ من عام 2024، بحسب ما ذكرت مجلة فوربس الأمريكية.وسيظل التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب التي تحد من الإنتاج.بينما تحفز الإنفاق ولا يتمثل الخطر الأعظم في الركود، بل في القدرة الإنتاجية المحدودة مع انخفاض الهجرة.