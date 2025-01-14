شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تتهم كييف بشن هجمات على خط نقل الغاز إلى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

هجوم أوكرانيا على الطاقة الروسية

هجوم غير مسبوق

أهمية خط أنابيب الغاز "توركستريم"

الدمام - شريف احمد - اتهمت روسيا أوكرانيا بشن هجوم بمسيرات على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط الأنابيب "توركستريم"، الوحيد المتاح لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.وذلك بعد توقف عمليات النقل عبر الأراضي الأوكرانية في الأول من يناير وتخريب خط "نورد ستريم" في 2022.وأورد الجيش الروسي في بيان، قال فيه إن "نظام كييف حاول شن هجوم بتسع مسيرات" على محطة لتوزيع الغاز تابعة لخط أنابيب "توركستريم" في منطقة كراسنودار بجنوب غرب روسيا "لتعليق إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية".وأشار إلى إسقاط جميع المسيرات من دون تعطيل عمل المحطة، مبينا أن الهجوم "لم يتسبب بأي إصابات" في صفوف العاملين في محطة الضغط هذه الواقعة في منطقة غاي-كودزور.لكن حطام إحدى الطائرات المسيرة التي أسقطت أدى إلى أضرار طفيفة في مبنى وفي بعض المعدات، بحسب المصدر.وعد الجيش الروسي أن الهدف من هذا الهجوم غير المسبوق "تعليق تزويد الدول الأوروبية بالغاز" عبر خط الأنابيب "توركستريم" الذي يمتد تحت مياه البحر الأسود.وندّد الكرملين الإثنين بـ"الإرهاب في مجال الطاقة" الذي تمارسه كييف.ونقلت وكالات أنباء روسية عن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن هذا الهجوم "هو بشكل أساسي استمرار للإرهاب في مجال الطاقة الذي تمارسه كييف، بوصاية من أصدقاء أجانب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.ودُشن خط أنابيب الغاز "توركستريم" في 2020 وينقل 31,5 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، يتألف من أنبوبين متوازيين بطول 930 كيلومترا، يصلان أنابا في جنوب روسيا ببلدة كييكوي في شمال غرب تركيا.ومن هناك، يتيح لروسيا وشركة النفط العملاقة "غازبروم" تزويد جنوب شرق أوروبا وجنوبها، لا سيما المجر ودول البلقان، واكتسب الخط أهمية بالغة بالنسبة لموسكو وآخر عملائها الأوروبيين.وذلك مع توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل نهائي في الأول من يناير، بعد انتهاء مدة عقد أبرمته كييف وموسكو قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا.