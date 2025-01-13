شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 3775 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت "اليوم" سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين. سعر الذهب في مصر سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في مصر، اليوم الإثنين، 4314.25 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في مصر، اليوم الإثنين، 3954.75 جنيه للبيع، و3928.5 جنيه للشراء. عيار 21 سجل سعر جرام الذهب، عيار 21، في مصر، اليوم الإثنين، 3775 جنيها للبيع، و3750 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، في مصر، اليوم الإثنين، 3235.75 جنيه للبيع، و2516.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، في مصر، اليوم الإثنين، 2516.75 جنيه للبيع، و2500 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، في مصر، اليوم الإثنين، 2157.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الإثنين، 30200 جنيه للبيع، و30 ألف جنيه للشراء.