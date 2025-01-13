شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 28 مشروعًا عبر منصة «استطلاع» لأخذ المرئيات بشأنها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 28 مشروعًا ذات صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 14 جهة حكومية.
يأتي ذلك لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن.
وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.
ويهدف المشروع إلى تنظيم أعمال مجالس الأعمال وذلك لتوطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 04 فبراير 2025م.
ويتناول المشروع الثاني "ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية"، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية.
وينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 05 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 06 فبراير 2025م.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 فبراير 2025م.
وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 09 فبراير 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يأتي ذلك لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
أبرز المشروعات المطروحةتضمنت أبرز المشروعات المطروحة في المنصة مشروع "قواعد وإجراءات عمل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام البيئة".
وتهدف منه وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم عمل اللجان والمهام الموكلة إلى أعضائها وتشكيل لجان اعتراضات للنظر في الاعتراضات من ذوي الشأن.
وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 23 يناير 2025م.
مشروع مجالس الأعمال المشتركةوعرضت وزارة التجارة مشروع "اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة"،.
ويهدف المشروع إلى تنظيم أعمال مجالس الأعمال وذلك لتوطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 04 فبراير 2025م.
الاستشارات الجمركيةوقدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين للاستطلاع، الأول "ضوابط مهنة الاستشارات الجمركية"، يوضح الاشتراطات التي يجب أن تتوفر للحصول على ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية، وحالات إلغاء الترخيص، والعقوبات لكل من يخالف أحكامها.
ويتناول المشروع الثاني "ضوابط التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة من المنافذ البحرية"، الذي يتناول جميع مراحل التقديم المسبق لبيانات البضائع الواردة عبر المنافذ الجمركية البحرية.
وينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 05 فبراير 2025م، والثاني بتاريخ 06 فبراير 2025م.
شهادات الإيداعوتستطلع هيئة السوق المالية الآراء بشأن مشروع "الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية"، بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحًا عامًا في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها.
وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 07 فبراير 2025م.
نشاط الاستقدامونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المنصة مشروع "قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية"، وذلك لتسهيل عملية توظيف العمالة المساندة والعمالة المهنية للعمل لصالح المواطنين مع ضمان اتباع أحدث آلية تنفيذية.
وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 09 فبراير 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع"؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.