شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: 3.1 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع برنامج حساب المواطن اليوم, 3.1 مليارات ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والثمانين 10 ملايين مستفيد وتابع.

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري إن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 229 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 73% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالًا.

وأشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 83%، وبلغ عدد التابعين 7.5 ملايين مستفيد,.

وأفاد بأن هذه الدفعة تأتي بعد تطبيق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد، إلى جانب تفعيل الزيارات الميدانية للتحقق من استقلالية الأفراد المستقلين، وذلك بما يتماشى مع ضوابط برنامج حساب المواطن المعتمدة لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

