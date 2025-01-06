شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين بالسعودية.. عيار 21 بـ278.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2025 فى السعودية، حيث سجل عيار 18 مبلغ 238.75 ريال.

ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-1-2025 فى السعودية كالتالى:



عيار 24 سجل 318.25 ريال

عيار 22 سجل 291.75 ريال

عيار 21 سجل 278.50 ريال

عيار 18 سجل 238.75 ريال

عيار 14 سجل 185.75 ريال

عيار 12 سجل 159.25ريال اونصة سجلت 9901.50 ريال

الجنيه الذهب سجل 2228.50 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 264.40 دولار



