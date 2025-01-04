شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

نتائج بورصة موسكو

سعر الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 54.54 نقطة، ما نسبته 1.89%.وجاء مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2828.50 نقطة.كما أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 16.90 نقطة، أي بنسبة 1.89%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 876.32 نقطة.كان حدد البنك المركزي الروسي أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل.وفي آخر قرار للمركزي الروسي، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.15 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 101.6797 روبل.كما رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 15.06 كوبيكًا، ليبلغ 106.1028 روبلات.بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10.15 كوبيكات، ليبلغ 13.5720 روبلًا.