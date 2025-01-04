الاقتصاد

بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو اليوم السبت بعد الإغلاق

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واس - موسكو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 54.54 نقطة، ما نسبته 1.89%.
وجاء مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2828.50 نقطة.

نتائج بورصة موسكو

كما أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 16.90 نقطة، أي بنسبة 1.89%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 876.32 نقطة.
كان حدد البنك المركزي الروسي أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل.
وفي آخر قرار للمركزي الروسي، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.15 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 101.6797 روبل.

سعر الروبل الروسي مقابل العملات الرئيسية

كما رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 15.06 كوبيكًا، ليبلغ 106.1028 روبلات.
بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10.15 كوبيكات، ليبلغ 13.5720 روبلًا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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