شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة البشرية» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دار العلوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة دار العلوم، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات، بما يدعم جهود الطرفين في تمكين الأفراد وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن المذكرة تتضمن: التعاون المشترك لتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل: تطوير البرامج التدريبية، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتقديم خدمات تقييم المواهب.
وأضافت أن مدة المذكرة: سنة واحدة من تاريخ التوقيع، مع إمكانية التمديد بناءً على اتفاق مكتوب بين الطرفين.
ونوهت بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة حالياً علماً بأن الشركة سوف تعلن عن أي مستجدات إن وجدت.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، إن المذكرة تتضمن: التعاون المشترك لتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل: تطوير البرامج التدريبية، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتقديم خدمات تقييم المواهب.
وأضافت أن مدة المذكرة: سنة واحدة من تاريخ التوقيع، مع إمكانية التمديد بناءً على اتفاق مكتوب بين الطرفين.
ونوهت بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة حالياً علماً بأن الشركة سوف تعلن عن أي مستجدات إن وجدت.