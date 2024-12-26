الاقتصاد

«الثروة البشرية» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دار العلوم

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الثروة البشرية» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة دار العلوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الثروة البشرية، اليوم، مذكرة تفاهم مع جامعة دار العلوم، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات، بما يدعم جهود الطرفين في تمكين الأفراد وتأهيلهم لدخول سوق العمل.
وقالت الشركة في بيان على تداول ، إن المذكرة تتضمن: التعاون المشترك لتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل: تطوير البرامج التدريبية، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتقديم خدمات تقييم المواهب.
وأضافت أن مدة المذكرة: سنة واحدة من تاريخ التوقيع، مع إمكانية التمديد بناءً على اتفاق مكتوب بين الطرفين.
ونوهت بأنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذه المذكرة حالياً علماً بأن الشركة سوف تعلن عن أي مستجدات إن وجدت.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا