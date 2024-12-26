شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا 0.3% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 11589 نقطة.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت القيمة المتداولة نحو 2.804 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 457.453 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.174 تريليون ريال. انخفاض أسهم 143 شركة انخفضت أسهم 143 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 78، من بين 247 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، رسن، وميدغلف للتأمين، وزجاج، والمتحدة الدولية القابضة، وذيب، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لتداول السعودية، كانت أسهم شركات، الأبحاث والإعلام، والباحة، والبحر الأحمر، وأسترا الصناعية، وصدق، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.4%، عند 30886 نقطة.

وبلغت القيمة المتداولة اليوم، نحو 50.418 مليون ريال.

وبحسب تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.588 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 57.743 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 37 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 38، من بين 105 شركات مدرجة في السوق الموازية.