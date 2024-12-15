شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «صافولا» على أساس سعر 27.80 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة صافولا يوم الخميس الماضي، على تخفيض رأس مال المجموعة.

وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم المجموعة على أساس سعر 27.80 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وسيعلق تداول سهم المجموعة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأحد 2024/12/15م.

ونوهت بتطبيق شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) تخفيض أسهم المجموعة في محافظ المساهمين الاستثمارية.

وسيرفع تعليق تداول سهم مجموعة صافولا نهاية تداول غدا الإثنين.