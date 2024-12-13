تراجع الصادرات الألمانية خلال شهر أكتوبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت الصادرات الألمانية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 8ر2 في المئة مقارنة بسبتمبر السابق عليه، لتصل إلى 6ر124 مليار يورو.

وأوضح مكتب الإحصاء في ألمانيا اليوم أن الصادرات انخفضت بنسبة 8ر2 في المئة على أساس سنوي، مشيرًا إلى انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14في المئة على أساس شهري لتصل إلى 2ر12 مليار يورو.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 8ر3 في المئة، بينما تراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر0 في المئة.كما تراجعت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 1ر0 في المئة خلال أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضي إلى 2ر111 مليار يورو.

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